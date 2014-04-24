Путін попередив росіян, що Інтернет є спецпроектом ЦРУ

Президент Росії Володимир Путін попереджує росіян, що Інтернет є спецпроектом ЦРУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні під час виступу на медіа-форумі.

«Це цілковита правда, абсолютна і чиста, що називається, все йде через сервери, які містяться у Штатах, все там контролюється. Ви повинні просто з цього виходити, таке життя, так воно влаштоване американцями, вони робили це. Ви ж знаєте, все це виникло на першому етапі, на зорі Інтернету як спецпроект ЦРУ США. Так і розвивається», - сказав Путін.

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Він відзначив, що зараз цей продукт вийшов на ринок, але «все одно, в першу чергу, це військова програма, спеціальна програма, так і сидить у центрі, ось ця частина спецслужб».

При цьому Путін заявив, що над захистом інформації думають російські спеціальні служби і впроваджують відповідні системи захисту.

«Перш за все, це стосується, звісно, інформації закритого характеру Міністерства оборони, оборонної промисловості, органів влади й управління, насамперед, федеральних органів влади й управління. Щось вдається їм зробити, щось поки що не дуже», - сказав він.

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Кажучи про громадянську сферу, Путін відзначив, що сервери треба переносити на територію РФ, аби інформація не оброблялася за кордоном.

Нагадаємо, в Росії засновника соціальної мережі «ВКонтакті» Павла Дурова звільнили з посади генерального директора цієї компанії.

Про це Дуров написав на своїй сторінці в соцмережі 22 квітня.

«Судячи з новин, у результаті моєї публічної відмови минулого тижня мене звільнили з посади генерального директора «ВКонтакті». Цікаво, що у акціонерів забракло сміливості зробити це прямо, про своє звільнення я дізнаюся з преси», – повідомив він.

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16 квітня Дуров на своїй сторінці «ВКонтакті» оприлюднив два повідомлення. Одне – про відмову на вимогу прокуратури закрити антикорупційну групу російського опозиціонера Олексія Навального, друге – про відмову видати ФСБ РФ дані організаторів груп українського Майдану.

«Сьогодні «ВКонтакті» переходить під повний контроль Ігоря Сєчіна і Алішера Усманова (російські мільярдери). Мабуть, у російських умовах щось таке було неминуче, але я радий, що ми протрималися сім з половиною років», – відзначив Дуров.