Путін намагається «повернутися у добу Радянського Союзу» - Клінтон
16:30, 24 квітня 2014Політика
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Хілларі Клінтон закликає США до жорсткіших санкцій щодо Росії.
На думку Клінтон, Захід має бути чіткий і непохитний у своїх намірах / REUTERS
Колишній державний секретар США Хілларі Клінтон закликає керівництво країни посилити санкції щодо Росії через кризу в Україні, повідомляє Радіо Свобода.
Під час виступу в Університеті Коннектикуту Клінтон заявила, що Росія «заплатить велику ціну» за інтервенцію в Україну. На думку Клінтон, Захід має бути чіткий і непохитний у своїх намірах за потреби посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна.
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Хілларі Клінтон вважає, що своїми діями Путін намагається «повернутися у добу Радянського Союзу».
Клінтон, як очікують, братиме участь у виборах президента США у 2016 році.
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