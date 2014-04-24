Колишній державний секретар США Хілларі Клінтон закликає керівництво країни посилити санкції щодо Росії через кризу в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

Під час виступу в Університеті Коннектикуту Клінтон заявила, що Росія «заплатить велику ціну» за інтервенцію в Україну. На думку Клінтон, Захід має бути чіткий і непохитний у своїх намірах за потреби посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна.

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Хілларі Клінтон вважає, що своїми діями Путін намагається «повернутися у добу Радянського Союзу».

Клінтон, як очікують, братиме участь у виборах президента США у 2016 році.