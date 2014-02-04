Клінтон захоплюється витримкою українців

05:02, 04 лютого 2014
Політика
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Колишній президент США Білл Клінтон захоплюється витримкою українців, які вимагають реальної демократії в країні.

Билл Клинтон / REUTERS

На своїй сторінці у Twitter він висловив підтримку українському народу.

"Наполегливо закликаю до діалогу і мирного врегулювання для створення сильної та єдиної України. Вони можуть це!" - заявив Клінтон.

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