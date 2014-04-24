ЗМІ: Антитерористичну операцію призупинено через російські війська на кордоні

Про це повідомляє Українська правда за даними джерел Kyiv Post у силових структурах.

За даними української розвідки, ризик вторгнення російських військ значно зріс, зазначив співрозмовник.

Він також підтвердив, що кількість загиблих в ході операції зросла до семи осіб. "Сепаратисти у паніці", - зазначив він.

Читайте такожМВС: У Слов'янську під час спецоперації вбито п'ятьох екстремістів Уряд переглядає план проведення АТО, беручи до уваги останні дані розвідки зі східних кордонів.

Як відомо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що через ситуацію на південному сході Україні розпочалися навчання.