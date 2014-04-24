Міністр оборони РФ оголосив про початок навчань біля українського кордону

Про це він заявив журналістам у Москві, передає РИА Новости.

«Ми змушені реагувати на такий розвиток ситуації», - заявив міністр оборони.

За його словами, «з сьогоднішнього дня у прикордонних з Україною районах почалися навчання батальйонних тактичних груп загальновійськових з'єднань Південного і Західного військових округів».

«Війська відпрацьовують питання здійснення маршів своїм ходом і розгортання для виконання завдань за призначенням», - уточнив він. Шойгу також повідомив, що «авіація виконає польоти з відпрацювання дій поблизу державного кордону».

Читайте такожКремлю вигідніша громадянська війна в Україні, ніж нові території - польський експерт При цьому він підкреслив, що загони так званої самооборони сході України, за даними Міноборони РФ, налічують трохи більш як дві тисячі осіб, у них є близько 100 одиниць автоматичної зброї.

«У загонах самооборони на південному сході України налічується трохи більш як 2 тис. осіб, близько 100 одиниць автоматичної зброї, в основному захопленої в районних відділах міліції і Служби безпеки, а також кілька десятків гладкоствольної мисливської зброї. Сили явно нерівні», - додав міністр оборони.

Шойгу стверджує, що українські власті вже дали добро на застосування сили «проти мирних жителів» на сході країни.

«Відмашку на застосування зброї проти мирних жителів своєї країни вже дано. Якщо сьогодні цю військову машину не зупинити, це призведе до великого числа загиблих і поранених», - заявив Шойгу.

За його словами, не сприяє нормалізації обстановки навколо України і оголошені навчання військ НАТО у Польщі і країнах Балтії.

Він додав, що у спецоперації на південному сході України беруть участь більш як 11 тисяч осіб, близько 160 танків, більше 230 БМП і БТР, не менш як 150 гармат і мінометів.

«За нашими даними, задіяне угруповання військ налічує більше 11 тисяч осіб, повністю озброєних автоматичною зброєю. До операції залучено близько 160 одиниць танків, більш як 230 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, не менш як 150 гармат і мінометів, велика кількість авіації», - додав Шойгу.