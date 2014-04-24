Операцію у Слов'янську проводить МВС, а не армія, російські військовики залишають місто - Тимчук

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

«Таким чином, операція за визначенням не є «загальновійськовою операцією»», написав Тимчук, коментуючи твердження лідерів екстремістів (сепаратистів) т.з. «Донецької народної республіки» про те, що в Слов'янську проходить «загальновійськова операція».

За даними Тимчука, техніка Збройних сил України обмежено залучається для проведення так званих стримувальних заходів (блокування) в місці проведення операції.

«У районі проведення операції відзначається доволі слабкий опір екстремістів. Разом з тим, Слов'янськ активно залишають російські військовослужбовці. Українського військовослужбовця, який раніше одержав легке поранення в шию, евакуйовано», - написав Тимчук.

Читайте такожЗМІ: Антитерористичну операцію призупинено через російські війська на кордоніЯк повідомляв УНІАН, з 12 квітня адмібудівлі міста Слов'янська зайняті озброєними терористами.

За даними ЗМІ, сьогодні, 24 квітня, українські військові на бронетранспортерах прорвалися через блокпост сепаратистів на півночі від Слов'янська в Донецькій області.

Reuters повідомляє, що українські солдати одержали контроль над блокпостом сепаратистів на північ від Слов'янська, але пізніше, через дві години, залишили його.

За даними МВС, під час проведення антитерористичної операції підрозділами Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони України деблоковано й знищено три блокпости незаконних озброєних формувань в північно-східній частині міста Слов'янськ в Донецькій області.

«Під час бойового зіткнення до п‘яти терористів було знищено. З боку учасників АТО один боєць одержав поранення», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, РІА «Новости» з посиланням на сепаратистів повідомляє, що двоє «ополченців» загинули, а ще трьох поранено під час боїв з українськими силовиками в Слов'янську.

Читайте такожМешканці Слов'янська відмовляються бути живим щитомЗа припущенням так званої «самооборони», їх штурмують підрозділи СБУ і МВС. У наступі «беруть участь 150 одиниць бронетехніки, 1000 чоловік живої сили».

Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержвідносин РФ і України».

"Якщо дійсно сьогоднішній режим в Києві почав застосовувати армію проти населення всередині країни, то це дуже серйозний злочин проти свого народу", - заявив він.

Росія почала підтягувати армію на кордон з Україною.