Російська армія підганяє до кордонів з Україною БТРи, артустановки та командно-штабну машину

При цьому, військові навіть не зняли номери з техніки, завдяки чому вдалося встановити, що вона відноситься до Центрального військового округу Збройних сил РФ, повідомляє ТСН.

На отриманих з Новошахтинську кадрах, видно легку мобільну техніку: бронетранспортери БТР-80 та БТР-82А, а також машин на їх базі, включаючи самохідні артустановки Нона-СВК 2С23 та командно-штабну машину батальйонного рівня.

Читайте такожЗМІ: Антитерористичну операцію призупинено через російські війська на кордоні

Загальна кількість техніки, що була зафіксована на відео лише біля Новоштахтинська, складає близько двох-трьох десятків одиниць. Слід також зазначити, що вся помічена техніка, найкраще підходить для швидкого входу вглиб території України на значну відстань, з розрахунку на слабку протидію. Це може означати або те, що цей підрозділ може взяти участь у наступі у другому ешелоні, або армія РФ не очікує опору.