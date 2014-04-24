У Слов'янську серед озброєних бойовиків є представники Росії, Білорусі, Казахстану - ЗМІ

Про це пише американський тижневик TIME.

Кореспондент видання взяв інтерв'ю у самопроголошеного "народного мера" Слов'янська В'ячеслава Пономарьова, який раніше працював у бізнесі з виробництва мила, а нині закликає президента РФ Володимира Путіна прийти на допомогу сепаратистам.

"Ми потребуємо зброї, розумієте? У нас закінчуються запаси усього, але дух не вичерпується", - сказав Пономарьов.

Читайте такожУ нас є автомати, кулемети, гранатомети, МЗД і САУ - командир терористів Слов'янська

За даними кореспондента журналу, кількість озброєних людей під керівництвом Пономарьова, як він сам стверджує, сягала 2,5 тисяч осіб на початку тижня.

"Цю кількість неможливо перевірити. Багато з його озброєних прихильників вдягнуті у цивільний одяг і не є, частиною якоїсь військової чи організованої воєнізованої групи", - зазначає TIME.

Також зазначається, що серед бійців Пономарьова є і козаки.

"Його озброєні угруповання, як він сам визнає, складаються із добровольців, які приїхали з Росії, Білорусі, Казахстану та інших частин колишнього Радянського Союзу. Але Київ б'є на сполох, говорячи про сепаратистські заворушення, яким постачаються гроші, зброя та війська від російської влади. У Слов'янську це виглядає не так", - вказує американський тижневик.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ викрила понад тисячу проросійських провокаторів у Луганській області.