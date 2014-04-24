Турчинов у розмові з Лукашенком підтвердив інформацію про п'ятьох знищених терористів
20:12, 24 квітня 2014Політика
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Сьогодні ввечері відбулася термінова телефонна розмова Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка і виконувача обов'язків Президента України Олександра Турчинова у зв'язку з ситуацією в Україні.
Під час АТО знищено п'ятьох терористів - Турчинов / REUTERS
Про це повідомляє офіційний сайт президента Білорусі.
«Олександр Турчинов детально проінформував главу Білоруської держави про події, що відбуваються», - говориться в повідомленні.
«За словами Олександра Турчинова, особливе хвилювання викликає місто Слов'янськ, в якому в даний час зосереджена основна база озброєних терористів. Тому там проводиться антитерористична операція, під час якої, як відзначив Олександр Турчинов, було вбито 5 терористів, які відкрили вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України», - наголошується в повідомленні на сайті глави Білорусі.
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