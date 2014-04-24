Турчинов у розмові з Лукашенком підтвердив інформацію про п'ятьох знищених терористів

Про це повідомляє офіційний сайт президента Білорусі.

«Олександр Турчинов детально проінформував главу Білоруської держави про події, що відбуваються», - говориться в повідомленні.

«За словами Олександра Турчинова, особливе хвилювання викликає місто Слов'янськ, в якому в даний час зосереджена основна база озброєних терористів. Тому там проводиться антитерористична операція, під час якої, як відзначив Олександр Турчинов, було вбито 5 терористів, які відкрили вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України», - наголошується в повідомленні на сайті глави Білорусі.