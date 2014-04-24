Україна вимагає від Росії роз'яснень щодо військових навчань біля кордону

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йдеться у коментарі МЗС України щодо заяви міністра оборони РФ Cергія Шойгу.

Як зазначається в документі, «24 квітня 2014 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив про початок навчань батальйонних тактичних груп загальновійськових з’єднань Південного та Західного військових округів ЗС РФ у зв’язку із «загостренням ситуації на південному сході України». За словами російського міністра, у рамках навчань передбачається «відпрацювання завдань» бойовою авіацією РФ поблизу кордонів України».

Таким чином, йдеться далі в коментарі, «російська сторона фактично підтвердила, що здійснювана нею протягом останніх місяців військова діяльність поблизу українського кордону носить не плановий характер, а безпосередньо пов’язана із розвитком подій в Україні».

Читайте такожПутін не збирається нападати на Україну, він блефує - КасьяновУ МЗС наголосили, що «Москва, демонструючи свою військову могутність на кордоні з Україною, намагається вплинути на законні дії української влади, спрямовані на боротьбу з озброєними бандформуваннями у східних областях України, що вчиняють терористичні дії проти мирних громадян України». «Викликає здивування, що РФ, сама потерпаючи від терористичної загрози, сьогодні не лише перетворилася на експортера тероризму, але й очевидно готова навіть власними Збройними силами захищати терористів на території України», - зауважили в МЗС.

У МЗС підкреслили, що «проведення навчань Російською Федерацією поблизу українського кордону не може не викликати занепокоєння, особливо на тлі нещодавніх заяв міністра закордонних справ РФ, які містять недвозначний натяк на можливість введення російських військ на територію України».

Читайте такожУкраїна вимагає негайно відвести війська РФ від українського кордону – заяваЗ огляду на викладене, Україна, згідно з п. 16 Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки, звернулася каналами зв’язку ОБСЄ до Російської Федерації з вимогою надати роз’яснення щодо цілей та місця проведення навчань, дати їх завершення, а також кількості і типів залучених до них військових підрозділів. «Відповідно до Віденського документа, РФ зобов’язана надати щодо цих навчань чіткі роз’яснення протягом 48 годин з моменту отримання запиту, тобто до 16:00 год. київського часу 26 квітня ц.р.», - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції у захопленому проросійськими бойовиками Слов’янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії властей Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.