Спецпідрозділ "Альфа" у Слов'янську не виконав наказ, під кулі йшли Нацгвардія та "Омега" - журналіст

Вчора під час антитерористичної операції в Слов'янську спецназ СБУ "Альфа" в бій не вступив.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Мені вчора багато писали - навіщо ти звинувачуєш в саботажі керівництво Антитерористичного центру СБУ? Вони ж виконують накази, їм же Турчинов забороняє стріляти", - пише Бутусов.

Журналіст зазначає, що головний антитерористичний підрозділ України - спецназ "Альфа" в бій у Слов'янську з терористами не вступив - під кулі йшли виключно частини Національної гвардії МВС, в авангарді йшли бійці "Омеги".

"Один з них отримав тяжке поранення в шию. Наказ був! І його виконали всі частини, спрямовані на ліквідацію блокпостів терористів. Тільки "Альфа" наказ не виконала", - заявляє Бутусов.

Також журналіст пише, що ніяких бойових операцій по боротьбі з терористами в районі Слов'янська СБУ не проводить.

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"Генерали Наливайченко та Крутов виявляють дивний спокій і витримку, примудряючись не виконувати свої службові обов'язки. Виконуючий обов'язки командира "Альфи" полковник Човганюк без коливань штурмував з "Альфою" Будинок профспілок на Майдані, який захищали беззбройні люди. А ось штурмувати озброєних терористів у Слов'янську, які вбили його колегу капітана Біліченко, і важко поранили двох командирів "Альфи", антитерористичний спецназ не насмілюється", - заявив він.

Юрій Бутусов також пише, що повідомив відомі йому факти вищому керівництву України.