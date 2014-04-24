Лавров: Проведення антитерористичної операції на Донбасі - злочин проти власного народу

Про це Сергій Лавров заявив на прес-конференції в Лівані, передає "Українська правда".

Він в черговий раз висловив позицію Росії, яка полягає в тому, що в Україні стався збройний державний переворот. Крім цього Лавров вважає, що нова українська влада порушила домовленості з Януковичем від 21 лютого і не має наміру виконувати "Женевських домовленостей".

"Там ясно сказано, що не повинно бути ніякого насилля, а використання армії, та ще й з опорою на радикальних націоналістів проти народу, є грубою формою насилля. Більше того, я вважаю, що це злочинне рішення ", - заявив Лавров.

Читайте такожМЗС України: Росія готова здійснити агресію проти України

Також він вважає, що на Сході України діють не озброєні сепаратисти, а народ, якому не сподобалася зміна влади в Києві.

"Їх, по суті справи, обізвали терористами і оголосили початок контртерористичної операції з використанням армії проти цивільного населення. Те, що зараз відбувається в Слов'янську, те, що сталося вночі в Маріуполі - це результат безвідповідальної політики, яка спирається на ультранаціоналістичні та неонацистські угруповання", - додав він.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Сергій Лавров звинуватив Захід в "істеричною" пропаганді та організації "кольорової революції" в Україні.