Влада вирішила заблокувати Слов'янськ в рамках другого етапу АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це т.в.о. глави Адміністрації президента України Сергій Пашинський повідомив на брифінгу.

"20 хвилин тому в рамках проведення АТО українські спеціальні підрозділи почали другий етап (операції - УНІАН), який полягає у тому, що ми прийняли рішення повністю заблокувати місто Слов'янськ і не дати можливості підкріплення, щоб локалізувати цю проблему", - сказав він.

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За словами Пашинського, зараз ця операція проводиться і поки має на меті лише блокування, тому що, за даними розвідки, «терористи розмістили свої опорні пункти у дитячих садочках і лікарнях. Це факт, який підтверджено, і це говорить про те, що ніякої політики в місті Слов'янську немає, це класичний тероризм».

Водночас Пашинський зауважив, що операція буде продовжена, але влада готова до компромісів з політиками і громадськими активістами, що готові до переговорів.