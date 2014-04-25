Озброєні терористи прийшли в редакцію донецького сайту та поставили умови
16:51, 25 квітня 2014Політика
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У Донецьку до редакції сайту 62.ua зайшли невідомі в балаклавах і зі зброєю.
В редакцію сайту прийшли невідомі / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила одна з журналісток, яка працює на сайті, й встигла вискочити з редакції.
Вона сказала, що викликала міліцію, й повідомила, що раніше керівнику редакції неодноразово по скайпу й електронній пошті надходили погрози, суть яких полягала в тому, щоб журналісти «припинили писати нісенітницю, інакше поплатяться за це».
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Редакція цього сайту знаходиться в офісному центрі «Голден хауз», розташованому неподалік від стадіону «Донбас-Арена».
Нагадаємо, з початку квітня озброєні сепаратисти утримують будівлю Донецької обласної держадміністрації.
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