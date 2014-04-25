Луганські сепаратисти стверджують, що Тимошенко "бреше" і ні про що з ними не домовилася

Про це кореспонденту CXID.info розповів "активіст" Андрій Бузеватий, який погодився передати «Протокол порозуміння» в будівлю СБУ.

«Вона бреше. Я вчора намагався додзвонитися до контактної особи Тимошенко, щоб узгодити питання й уточнити інформацію протоколу, який вона передала. Але ніхто не взяв трубку. Дзвонив до 17:00. Тому що в документі такі пункти вказані... Добкіна і за менше били. Нікому не цікаві ці питання. Виступ Тимошенко було тільки «на камеру». Вона тільки зробила вигляд, що домовилася», - розповів Андрій Бузеватий.

Нагадаємо, вчора, 24 квітня, Юлія Тимошенко відвідала Луганськ і передала загарбникам СБУ протокол взаєморозуміння. Сьогодні, 25 квітня, у прес-службі ВО «Батьківщина» повідомили, що Юлії Тимошенко вдалося досягти домовленостей з загарбниками будівлі.