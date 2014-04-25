У Миколаєві живий щит захищав мерію від антиукраїнського мітингу

Сьогодні, 25 квітня, антиукраїнські мітингувальники намагалися силою потрапити до Миколаївської міської ради, щоб висунути свої вимоги депутатам, повідомляється у спецвипуску ТСН, передає ТСН.ua.

Від міських депутатів зажадали звернення до Верховної Ради з приводу російської мови, референдуму, роззброєння "Правого сектору" та головне - прибрати з кордонів міста блокпости. Кому укріплення заважають - натовп пояснити не в змозі.

Читайте такожУ Миколаєві русофіли, "вітренківці" та комуністи блокують міськраду

Поки пікетувальники намагались проникнути в мерію, до будівлі підійшли активісти Народного ополчення: від штурму будівлю боронили живим щитом більше сотні молодих чоловіків.

"Ми просто охороняли порядок у нашому місті, щоб не було такого, як в Луганську", - кажуть самооборонівці та зізнаються, що таку атаку відбивають вже вдруге.

Читайте такожНа в'їздах до Миколаєва встановили блокпости

Депутати розглядати запропонованих прихильниками сепаратизму питань сьогодні не стали. А знімати блокпости не збираються, оскільки пропускні пункти створювали задля спокою в місті. Силовики їх приберуть, коли ситуація в країні стабілізується.