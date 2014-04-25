У Миколаєві живий щит захищав мерію від антиукраїнського мітингу
Таку атаку місцева самооборона відбиває вже вдруге.
Сьогодні, 25 квітня, антиукраїнські мітингувальники намагалися силою потрапити до Миколаївської міської ради, щоб висунути свої вимоги депутатам, повідомляється у спецвипуску ТСН, передає ТСН.ua.
Від міських депутатів зажадали звернення до Верховної Ради з приводу російської мови, референдуму, роззброєння "Правого сектору" та головне - прибрати з кордонів міста блокпости. Кому укріплення заважають - натовп пояснити не в змозі.
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Поки пікетувальники намагались проникнути в мерію, до будівлі підійшли активісти Народного ополчення: від штурму будівлю боронили живим щитом більше сотні молодих чоловіків.
"Ми просто охороняли порядок у нашому місті, щоб не було такого, як в Луганську", - кажуть самооборонівці та зізнаються, що таку атаку відбивають вже вдруге.
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Депутати розглядати запропонованих прихильниками сепаратизму питань сьогодні не стали. А знімати блокпости не збираються, оскільки пропускні пункти створювали задля спокою в місті. Силовики їх приберуть, коли ситуація в країні стабілізується.