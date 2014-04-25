Миколаїв пропонують зробити базою ВМС України

Миколаївська міська рада пропонує розмістити частини і підрозділи Військово-морських Сил Збройних Сил України в їх місті.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міської ради на сесії 25 квітня ухвалили рішення звернутися з такою пропозицією до виконувача обов'язків Президента України Олександра Турчинова, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України.

За відповідне рішення проголосували 55 депутатів (всього в міськраді 90 депутатів).

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"Депутатський корпус Миколаївської міської ради на підставі колективного звернення керівників громадських організацій ветеранів Збройних Сил і силових структур Миколаївської області, усвідомлюючи стратегічну важливість Військово-морських Сил Збройних Сил України в забезпеченні обороноздатності нашої держави, звертається з пропозицією про визначення відповідними нормативними документами місцем постійної дислокації частин і підрозділів Військово-морських Сил Збройних Сил України місто Миколаїв", - сказано у зверненні.

Історичні умови, вигідне географічне положення, розвинена інфраструктура з ремонту і технічного обслуговування кораблів, багаті військові традиції міста і міцні військово-шефські зв'язки громадськості і трудових колективів міста з військовослужбовцями ВМС ЗСУ сприяють ухваленню відповідного рішення - упевнені депутати.

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"Миколаїв, який народився більш як 220 років тому як суднобудівна корабельня, за роки свого існування став одним з світових центрів кораблебудування, на території міста майже сто років розміщувався штаб флоту, морська душа міста живе в назвах вулиць, в сотнях побудованих на миколаївських заводах кораблів", - сказано у зверненні.

Депутатський корпус Миколаївської міської ради, громадськість міста обіцяють зробити все необхідне для створення умов з розміщення і діяльності частин і підрозділів ВМС ЗСУ.

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Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки РФ у Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.

У зв'язку з окупацією Криму російськими військовими, Україна залишилася без основного місця базування Військово-морських Сил Збройних Сил. На даний час, згідно з досягнутими домовленостями між військовими відомствами України і Російської Федерації, проходить передислокація до Одеси заблокованих і захоплених у Криму українських кораблів. У цілому Україні російською стороною має бути повернено 70 кораблів і суден.