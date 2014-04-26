Сепаратисти Слов'янська перейшли під контроль російського спецназівця Стрєлкова - ЗМІ
10:24, 26 квітня 2014Політика
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Російський офіцер, який причетний до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, Ігор Стрєлков і член президії "ДНР" Денис Пушілін підписали угоду про перехід всіх сил "самооборони" під контроль командувача Ігоря Стрєлкова.
Пушилін / REUTERS
Про це повідомив у Twitter кореспондент Комсомольської правди Олександр Коц, передає Іnsider.
Стрєлков заявив, що більшість самооборони - громадяни України.
"Є бійці самооборони, що приїхали з Криму, Харкова. Сам Стрєлков каже, що не є військовим або спецом РФ", - написав Коц.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України встановили причетність до вбивства депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака групи сепаратистів, що діє у Донецькій області, та офіцерів російського спецназу Ігоря Стрєлкова і Ігоря Безлера.
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