Сепаратисти Слов'янська перейшли під контроль російського спецназівця Стрєлкова - ЗМІ

Про це повідомив у Twitter кореспондент Комсомольської правди Олександр Коц, передає Іnsider.

Стрєлков заявив, що більшість самооборони - громадяни України.

"Є бійці самооборони, що приїхали з Криму, Харкова. Сам Стрєлков каже, що не є військовим або спецом РФ", - написав Коц.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України встановили причетність до вбивства депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака групи сепаратистів, що діє у Донецькій області, та офіцерів російського спецназу Ігоря Стрєлкова і Ігоря Безлера.