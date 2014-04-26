Донецькі сепаратисти заявляють, що знайшли гроші на референдум про статус Донбасу

Необхідна сума для фінансування проведення референдуму про статус Донбасу є, заявив співголова тимчасового уряду самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін.

"Кошти на референдум знайдено, суму озвучувати не буду", - прокоментував Пушилін сьогодні на прес-конференції повідомлення про те, що керівництво ДНР нібито шукає 85 млн. грн на проведення референдуму, передає РІА «Новости».

За словами Пушиліна, на даному етапі йде активна підготовка до референдуму, дата проведення якого залишається 11 травня.

Крім цього, є велика ймовірність, що референдум в Донецьку відбудеться паралельно з референдумом у Луганську, сказав він.

За словами Пушиліна, на референдум буде винесено лише одне питання: "Чи підтримуєте ви акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки?".

Після проведення референдуму відбудуться вибори уряду нової держави, сказав Пушилін.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня радник голови Донецької обласної державної адміністрації Олександр Третьяк відзначив, що активісти самопроголошеної «Донецької народної республіки» шукають кошти на проведення референдуму.

За його словами, один із керівників так званої ДНР Пушилін вважає, що в даний час "республіка" контролює 90% території Донецької області й упевнений в успішному проведенні 11 травня референдуму.

«Але коштів у них на цю справу немає. Тому вони вишукують варіанти, де б знайти суму, що становить 85 млн. гривень", - сказав Третяк.