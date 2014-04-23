У Донецьку сепаратисти терміново шукають 85 мільйонів гривень для референдуму

Самопроголошена "Донецька народна республіка" активно займається підготовкою до референдуму про статус Донбасу. Про це сказав радник голови Донецької обласної державної адміністрації Олександр Третяк, повідомляє "ОстроВ".

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За його словами, один із керівників так званої ДНР Денис Пушилін вважає, що на даний час "республіка" контролює 90% території Донецької області й впевнений в успішному проведенні 11 травня референдуму.

Але коштів у них на це немає. Тому вони шукають варіанти, де б знайти суму, яка становить 85 млн. гривень", - сказав А.Третьяк.