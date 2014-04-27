Три групи військ РФ поблизу українських кордонів перевели у бойову готовність – український адмірал

На його думку, найближчим часом може бути 2 варіанти розвитку подій. По-перше, продовження "гойдалок" біля наших кордонів з провокативною метою та з метою залякування, водночас розширюючи зони нестабільності із застосуванням російського спецназу (диверсантів), повідомляє ТСН.

"Це може бути вторгнення під виглядом проведення "миротворчої операції" з метою оволодіння Дніпропетровськом, Одесою та Києвом, окупування відповідних територій України", - поділився думками Кабаненко.

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"Усе це буде супроводжуватися інформаційно-психологічною операцією, спрямованою на наших військових та населення", - зазначив адмірал.

Як повідомляв УНІАН, Росія стягнула до кордону системи залпового вогню "Град". За оцінками українських військових аналітиків, концентрація російських військ на прикордонних територіях зросла незначно. Але росіяни весь час маневрують і армія перебуває у стані бойової готовності.

Більше читайте тут: http://tsn.ua/politika/viyska-rf-poblizu-ukrayinskih-kordoniv-u-boyoviy-gotovnosti-ukrayinskiy-admiral-347252.html