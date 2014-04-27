У Слов'янську звільнили одного з восьми інспекторів ОБСЄ - ЗМІ
20:13, 27 квітня 2014Політика
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Один з восьми затриманих військових інспекторів, які були затримані 25 квітня біля Слов'янську, звільнений.
Одного з представників звільнили / REUTERS
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на повідомлення фотографа АР, який бачив, як звільнений інспектор сів у машину з представником місії ОБСЄ та поїхав, передає Українська правда.
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Як відомо, раніше у Слов'янську пройшла прес-конференція, на якій були присутні усі захоплені "військовополонені" інспектори ОБСЄ, як їх називає "народний мер" В"ячеслав Пономарьов.
Доля п"яти українських військових, які були затримані разом з інспекторами ОБСЄ 25 квітня, досі невідома.
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