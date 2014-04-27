У Слов'янську терористи вивели захоплених спостерігачів ОБСЄ на прес-конференцію

Затримані терористами в Слов'янську офіцери з країн ОБСЄ не вважають себе військовополоненими, проте не знають, коли потраплять додому, заявив на прес-конференції глава військової місії полковник Аксель Шнайдер (Німеччина), передає РИА Новости.

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"Вже кілька днів ми знаходимося тут, у цьому місті, в руках мера цього міста. Спочатку нас розмістили в підвалі, і ми повинні були самі створити собі умови. Вчора нас перевели в більш зручні умови, там є опалення та кондиціонер", - розповів Шнайдер.

При цьому офіцери кажуть, що не вважають себе військовополоненими. "Ми не бранці, ми гості мера Пономарьова", - запевнив журналістів Шнайдер.

Також затримані в Слов'янську військові спостерігачі ОБСЄ заявили, що не знають, де знаходяться зараз затримані разом з ними українські офіцери.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов'янську терористи захопили автобус, в якому знаходились 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

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