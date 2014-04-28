У СБУ повідомили подробиці затримання заступника «народного мера» Слов’янська

СБУ затримала заступника самопроголошеного мера м. Слов’янськ Донецької області Ігоря Перепечаєнка.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, у рамках антитерористичної операції СБУ контррозвідкою Служби безпеки України попереджено протиправну діяльність громадянина України Перепечаєнка Ігоря Анатолійовича, 1972 р. н., відомого як заступник самопроголошеного мера м. Слов’янськ Донецької області.

За отриманими даними, Перепечаєнко причетний до організації сепаратистських заходів та масових заворушень у Донецькій області, що супроводжувались насильством над особами, погромами, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовуються як зброя та захопленням державних будівель, зокрема Донецької обласної державної адміністрацій, районного відділу внутрішніх справ та Служби безпеки України.

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Відомо, що Перепечаєнко встановив контакт з членами розвідувально-диверсійної групи ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, якою керує «Стрєлок» (громадянин РФ Гіркін (Стрєлков)), та надавав сприяння вказаним особам в організації ними терористичних актів у Донецькій області. Зазначені дії представників спецслужб РФ призвели до загибелі співробітника СБУ під час виконання службових обов’язків.

СБУ повідомляє, що 22 квітня 2014 р. за завданням «Стрєлка» Перепечаєнка чартерним рейсом було доставлено до Москви, де він спілкувався з журналістами «Першого каналу», а також отримав необхідні вказівки та інструкції від куратора іноземної сторони щодо вжиття заходів з посилення ескалації ситуації у східних регіонах нашої держави. Куратор також передав для «Стрєлка» кошти (19 тис. у. о.) та технічний засіб (прилад для шифрування телефонних розмов).

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Під час повернення з Москви до України в результаті спецоперації СБУ він був затриманий в аеропорту «Донецьк». Вказані кошти та технічний засіб були вилучені під час затримання.

У даний час здійснюється опитування Перепечаєнка з метою отримання ознак та фактів причетності до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України, а також прийняття рішення щодо початку досудового розслідування.

Прес-центр СБУ також оприлюднює фрагмент відеозапису опитування Перепечаєнка:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, народний мер" Слов'янська В’ячеслав Пономарьов заявив, що сепаратисти у Слов'янську, як і раніше, розглядають військових спостерігачів від ОБСЄ як військовополонених, і хочуть обміняти їх на затриманих Києвом прихильників федералізації.

За його словами, у них перебувало 11 членів військової місії - 8 європейців і троє українців. Пономарьов повідомив, що водія місії, громадянина України, вже відпустили.

"Зокрема, ми вимагаємо відпустити мого заступника Ігоря Перепечаєнка", - заявив Пономарьов.

За його словами, Перепечаєнко був затриманий СБУ в аеропорту Донецька, коли повертався з Москви зі зйомок у політичному ток-шоу одного з російських телеканалів. "Його викрали, грубо кажучи, на даний момент його місцезнаходження невідоме", - сказав Пономарьов.

Від подальших коментарів з приводу недільних переговорів з представниками ОБСЄ про звільнення 11 військових спостерігачів від цієї організації Пономарьов відмовився.

Нагадаємо 25 квітня у Слов'янську терористи захопили автобус, в якому було 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі і Швеції.

Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».