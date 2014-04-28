СБУ розкрила особу Стрєлкова: Ігор Всеволодович Гіркін, 1970 р.н., прописаний у Москві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, сказала начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

За її словами в рамках антитерористичної операції СБУ контрозвідкою встановлено ім'я та прізвище особи, яка діє в Україні під іменем Ігоря Стрєлкова на прізвисько “Стрілок”.

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“Це громадянин РФ, полковник Ігор Всеволодович Гіркін. Народився 17 грудня 1970 року, номер паспорта 4506460961. Ця особа зареєстрована у Москві за адресою: Шенкурський проїзд, будинок 8-б, кв. 136”, - сказала Остапенко.

Вона зазначила також, що Гіркін раніше неодноразово відвідував Україну з російським закордонним паспортом, і востаннє легально перетнув український кордон 26 лютого цього року, прилетівши рейсом Шереметьєво — Сімферополь, а в ніч на 27 лютого вже відбулося захоплення Верховної ради АРК, що стало початком анексії півострова Крим.

Також Остапенко наголосила, що СБУ встановила також причетність групи «Стрілка» до викрадення представників ОБСЄ на Донеччині. «Затримання відбулося за безпосередньої команди диверсанта Ігоря Бєзлєра (позивний «Бес»). Про це свідчать записи телефонних розмов Бєзлєра з його підлеглими», - додала начальник прес-центру.

*** Громадянина Росії Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) Службою безпеки України оголошено у розшук. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за фактом організації умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведення диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних областей України.

Встановлено, що на початку квітня «Стрєлков» отримав прямий наказ із Москви розпочати масштабну диверсійну операцію на материковій частині України, зокрема в Донецькій і Луганській областях.

Службою безпеки з’ясовано, що члени розвідувально-диверсійної групи у складі понад 30 осіб під командуванням «Стрєлкова» 13 квітня вчинили озброєний напад на співробітників СБУ, під час якого загинув один співробітник СБУ і троє були поранені.

Стрєлков також керував діями озброєних осіб, які незаконно утримували військовослужбовців 25-ої окремої повітрянодесантної бригади ВДВ ЗС України у м. Слов’янськ 16 квітня 2014 року.

Встановлено причетність «Стрєлкова» до вбивства депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака.