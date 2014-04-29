Жителі Криму продовжують виїжджати за кордон через побоювання переслідувань - прикордонники

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

У повідомленні зазначається, що вказані особи заявили про бажання отримати статус біженців у Польщі.

Читайте такожБільше тисячі військових та працівників ЗСУ вже залишили Крим

Вони повідомили прикордонникам Мостиського загону, що через погрози помсти та переслідувань від проросійськи налаштованих громадян, вони були змушені залишити власні домівки та шукати притулку у сусідній країні. Більшість подорожуючих проживали в м. Сімферополь. Також разом зі своєю сім'єю, дружиною та чотирма дітьми, слідував батько, громадянин Єгипту, який постійно проживає в Україні.

Після вирішення формальностей з польськими колегами, прикордонники забезпечили оформлення та пропуск громадян, які шукають притулку.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Вінничині кримських татар виселили з дитячого санаторію "Подільський Артек" у зв'язку з початком оздоровчого сезону.