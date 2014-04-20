Біженців з Криму виселяють з дитячого санаторію та виставляють їм захмарні рахунки

На Вінничині кримських татар виселяють з дитячого санаторію "Подільський Артек" у зв'язку з початком оздоровчого сезону, йдеться у сюжеті ТСН, передає ТСН.ua.

До першого травня понад 150 кримчан повинні звільнити приміщення санаторію. Місцева громада готова надати інше житло біженцям – знайшли колишній студентський гуртожиток на 30 сімей, і навіть нададуть землю для власного господарства, але щоб переїхати будівлю необхідно добряче відремонтувати.

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Тим часом місцеві євромайданівці дізналися, що керівництво "Подільського Артеку" виставило для біженців захмарні рахунки, вдвічі вищі, ніж домовлялися.

"Є родина, які тут проживають, в кількості 9 осіб. Я вам в умі порахую, що 52 гривні з особи, їх 9 чоловік, займають дві кімнати – це 470 гривень вдень з родини. Множимо на тридцять днів, виходить 13 тисяч. За такі кошти, можна винайти квартиру і на таксі їздити за продуктами", - каже комендант вінницького майдану Ігор Басюк.

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Директор санаторію, в свою чергу, вважає таку суму виправданою. Родини таких грошей не мають, адже після спішного переїзду залишились майже без майна. Містяни допомагають їжею, теплим одягом, засобами гігієни, навіть грошей назбирали - 39 тисяч грн перерахували на рахунок табору, ще 99 тисяч виділила держава.

Після пасхальних свят у новому помешканні кримських родин почнеться робота. Насамперед у будівлі замінять вікна та відновлять опалення. Чим зможуть, допоможуть селяни.

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Нагадаємо, з окупованого росіянами Криму постійно виїжджають корінні жителі, побоюючись за своє життя. З півострова вже виїхали близько п'яти тисяч кримських татар.