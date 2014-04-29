Німеччина може застосувати свій спецназ проти терористів у Слов'янську - газета

13:00, 29 квітня 2014
Політика
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Збройні сили Німеччини можуть застосувати свій елітний загін спеціального призначення KSK проти сепаратистів в українському Слов'янську.

Німеччина може застосувати свій спецназ / Reuters

Про це сьогодні пише німецьке видання Bild, яке цитує ТСН. Газета зауважує, що німецький спецназ вже приведений в стан бойової готовності і чекає наказу. На сьогодні в полоні бойовиків на Сході України опинилися четверо громадян Німеччини, які до того ж є військовими, а українські силовики не можуть їх звільнити.

"Всі переговори з ватажком сепаратистів В'ячеславом Пономарьовим не увінчалися успіхом. В понеділок чоловік з двома золотими зубами дав зрозуміти: четверо німців залишаться в полоні. Після цього спецпідрозділи бундесверу і поліції приведені в бойову готовність. Це може означати, що варіант втручання німецького спецназу в ситуацію в Слов'янську на столі", - пише Bild.

Читайте такожВишеградська четвірка закликає терористів звільнити експертів ОБСЄ без додаткових умовГазета також цитує неназваного українського чиновника, який визнав, що українські силовики не готові вступити у відкриту сутичку з сепаратистами. "Багато з наших солдатів не готові відкрити вогонь в українському місті. Тож така спецоперація може бути виконана лише за допомогою сил зовні", - сказав невідомий чиновник. Bild зауважує, що КSK може опинитися на території України впродовж двох годин.

"Якщо буде реальна загроза життю нашим громадянам, які опинилися в полоні, звісно треба розглянути можливість застосування такого варіанту", - сказав військовий експерт Флоріан Хан. Німецький загін спеціального призначення KSK налічує 1100 військових. Він брав участь у воєнних операціях в Афганістані, Косово, Боснії і Герцеговині. В бойові завдання NSK, окрім розвідки, диверсійних операцій, керування ракетними і авіаційними ударами, входить також порятунок з полону громадян Німеччини, а також громадян союзних держав.

Нагадаємо, за даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.  Хворого на діабет шведа терористи пізніше відпустили.

Лідер сепаратистів Пономарьов перед цим заявив, що його бойовики катуватимуть заручників, вимагаючи скасувати президентські вибори.

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