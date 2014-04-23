Сепаратисти Слов'янська обіцяють катувати заручників, щоб зірвати вибори

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню Gazeta.ru.

"Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб вибори на південному сході не відбулися", - заявив він, маючи на увазі не тільки захоплений терористами Слов'янськ, але і всю Україну.

Читайте такожСепаратисти в Слов'янську зізналися, що це вони обстріляли літак Міноборони з АКМ"Візьмемо когось у полон і підвісимо за я**я. Реально, розумієш?", - відповів Пономарьов на уточнювальне питання журналістки.

Також він пообіцяв знищувати незгодних, назвавши це "суворою правдою життя".

Однак крім цього, Пономарьов заявив, що він "дуже добра людина" і любить "своїх дітей і свою маму".