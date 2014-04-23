Сепаратисти Слов'янська обіцяють катувати заручників, щоб зірвати вибори
22:02, 23 квітня 2014Політика
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Самопроголошений "мер" Слов'янська В'ячеслав Пономарьов обіцяє перешкодити виборам Президента в Україні будь-якою ціною.
Пономарьов обіцяє викрадати і вбивати людей / Reuters
Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню Gazeta.ru.
"Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб вибори на південному сході не відбулися", - заявив він, маючи на увазі не тільки захоплений терористами Слов'янськ, але і всю Україну.
Читайте такожСепаратисти в Слов'янську зізналися, що це вони обстріляли літак Міноборони з АКМ"Візьмемо когось у полон і підвісимо за я**я. Реально, розумієш?", - відповів Пономарьов на уточнювальне питання журналістки.
Також він пообіцяв знищувати незгодних, назвавши це "суворою правдою життя".
Однак крім цього, Пономарьов заявив, що він "дуже добра людина" і любить "своїх дітей і свою маму".
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