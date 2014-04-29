У МЗС ще немає підтвердження, що Росія відводить війська від кордонів з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківький на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

"На жаль, ми не маємо підтвердження цієї інформації. Ми очікуємо на офіційні дані наших спеціальних служб", - сказав Лубківський.

Він зазначив, що в разі, якщо Росія перетне кордон з Україною, Україна відповість "військовим чином".

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"Якщо Росія переходить кордон, якщо починається пряме протистояння, Україна відповість військовим чином", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у ході телефонної розмови з міністром оборони США Чаком Хейгелом запевнив, що Росія припинила військові навчання біля кордонів з Україною. Також Шойгу спростував твердження про присутність на українській «території російських диверсійно-розвідувальних груп».