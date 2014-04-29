Тягнибок у Верховній Раді запропонував свій проект Конституції

Олег Тягнибок запропонував почекати зі зміною Конституції до завершення антитерористичної операції на сході України. Про це лідер ВО «Свобода» заявив з трибуни Верховної Ради.

«Нова Конституція України потрібна. Але український народ прагне почути від парламенту, від влади іншого - коли буде нарешті завершена антитерористична операція. Тому що, на превеликий жаль, ця АТО викликала лише додатковий сплеск тероризму в деяких регіонах України. Треба знову викликати в Раду силовиків і послухати, що робиться в східних областях, - чому тривають викрадення людей, чому далі здають працівників «Альфи» і вони потрапляють у полон, чому їх не звільняють, чому на території Донецької та Луганської областей почалися етнічні чистки? Може бути, нам в першу чергу потрібно навчитися виконувати хоча б чинну Конституцію, а потім думати про якісь оновлення?», - заявив Тягнибок.

Також кандидат у президенти від націоналістів зазначив, що парламент зараз повинен працювати і терміново прийняти закон про люстрацію.

При цьому Тягнибок повідомив, що «Свобода» запропонувала свій проект Конституції і готова до його всенародного обговорення. Згідно з проектом «Свободи», Конституція повинна закріпити статус України як унітарної держави, відмовитися від парламентської форми правління на користь децентралізації та посилення президентської влади і зафіксувати можливість відкликання чиновників з виборних посад.

«Децентралізація влади має відбутися, оскільки саме режим Януковича її централізував. Повноваженнями треба ділитися - в першу чергу, в питаннях бюджетно-фінансового розподілу. Бюджет має формуватися знизу вгору. Але, разом з тим, президентська влада повинна бути міцною і сильною. Парламент слід скоротити до 300 депутатів. Потрібно ухвалювати закон про недоторканність депутатів, суддів та президента. І найголовніше: народ має право не тільки обирати владу, а й відкликати її. Народ повинен стати дійсно єдиним джерелом влади в Україні», - заявив лідер «Свободи».