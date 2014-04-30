Турчинов заявляє, що влада не контролює ситуацію в Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов сказав: “Сьогодні в цьому місті (Донецьк) влада не контролює ситуацію, так само як і на частині території Донецької області”.

Він назвав особливо небезпечною ситуацію, яка склалась в Донецькій і Луганській областях.

Він нагадав про те, що в Луганську захоплені приміщення СБУ, прокуратури, облдержадміністрації. За його словами, вночі була відбита спроба захоплення управління внутрішніх справ.

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Також Турчинов нагадав, що залишаються захопленими ряд адмінбудівель в інших містах Луганської області.

“Особливо складна ситуація в Донецькій області. Місто Слов'янськ захоплені угрупованнями, які повністю контролюються РФ - це терористичні і диверсійні групи”, - сказав він, нагадавши про факти вбивств і катувань цими терористами.

Він також зауважив, що сьогодні силові структури в цих двох областях не здатні контролювати ситуацію.