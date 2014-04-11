Голова МЗС Швеції вважає, що ситуація з Кримом не зміниться швидко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час публічної лекції у Києві.

«Де-факто Росія контролює Крим, але де-юре це не можна назвати контролем. У Крим Росія буде вкладати величезні кошти, але Крим – це місце, куди люди хочуть приїхати на відпочинок з великої кількості країн. Тепер це неможливо буде зробити, це буде невизнане місце, і ми будемо проводити дуже чітку позицію стосовно політики до РФ, оскільки Росія матиме право адміністрації на території, яка була захоплена в незаконний спосіб. Я думаю, що це матиме серйозні наслідки», - наголосив Більдт.

Читайте такожНелегітимна держрада Криму прийняла Конституцію півостроваВін вважає, що «дуже швидко ситуація з Кримом не зміниться. Пройде час, можливо, і структура зірок буде інша, і ситуація зміниться. Поки що завдання для України полягає у тому, щоб реформувати свою економіку, навести лад у власній країні, за допомогою демократичного процесу рухатися вперед».

«У Криму ситуація дуже складна. У нас зараз ведеться боротьба за майбутнє Європи. Йдеться про силу переконання, яка, зрештою, сильніша, ніж танки», - сказав Більдт.