Турчинов пояснив, чому АТО виявилася неефективною

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що за умови значного скупчення людей силові заходи проти терористів є неефективними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді в Адміністрації Президента з головами облдержадміністрацій, коментуючи, чому органи влади у Донецькій та Луганській областях не вдаються до силових заходів у боротьбі з терористами.

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“Наступна проблема — це достатньо велика кількість цивільного населення, обдуреного російською пропагандою, яка підтримує терористів і сприяє захопленню адміністративних будівель і дестабілізації ситуації в регіонах. Ми знаємо з вами з досвіду Майдану, що при наявності достатньо великої кількості людей силові заходи неефективні. З такою ситуацією стикнулися наші силові структури”, - сказав Турчинов.

Разом з тим він заявив, що силовики не виконали завдання з локалізації терористів та їхнього знищення.