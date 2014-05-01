Україна має намір подати позов проти РФ в Гаазький суд - Порошенко

Про це заявив кандидат у президенти України, народний депутат Петро Порошенко

в ефірі програми "Шустер Live", пише Gazeta.ua.

"Готується позов в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у підготовці якого беруть участь європейські юристи... американські партнери сьогодні допомагають українцям підготувати потужний позов для залучення Росії до відповідальності за окупацію Криму", - сказав Порошенко.

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Він також зазначив, що Україна буде звертатися в Стокгольмський арбітражний суд.

"Це питання не для того, щоб декларувати хто агресор, а питання ефективних дій, які покладуть на Росію багатомільярдну відповідальність, яка змусить її, якщо вона хоче залишитися суб'єктом міжнародного співтовариства, виконувати рішення суду і притягнути до відповідальності тих, хто брав злочинні рішення", - зазначив Порошенко.

Він висловив упевненість, що позов буде поданий. "Безумовно, цей позов буде поданий, безумовно, в цьому форматі питання Криму буде стояти дуже гостро, і я припускаю, коли суд розгляне позов - ми опрацюємо ефективно повернення Криму", - зазначив нардеп.Україна має намір подати позов проти РФ в Міжнародний кримінальний суд - Порошенко