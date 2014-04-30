Порошенко спрогнозував курс долара менше 11 грн

Про це він заявив в ефірі програми "ШустерLIVE", повідомляє Оглядач.

"Впевнений, як тільки зайде кредит МВФ, макрофінансова допомога ЄС, допомога США і кредит Світового банку, як тільки істотно зростуть золотовалютні резерви України, як тільки у нас почнуться антикорупційні реформи, реформи судового законодавства, реформи зі створенню інвестиційного клімату, курс негайно відкотиться назад. До якого рівня - зараз безвідповідально стверджувати. Але точно, він буде не 13, 12 і 11 гривень. Він буде менше", - підкреслив Порошенко.

Цьогорічні стрибки курсу долара екс-глава ради Нацбанку назвав руйнівними для національної економіки і банківської системи.

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"Монетарна та валютно-кредитна політики Нацбанку потребує дуже суттєве уточнення. Безумовно, для країни неприйнятні стрибки до 13,5-14 грн, які демонструвала гривня. Такий курс руйнівний для економіки, руйнівний для тих позичальників, які мають іпотечні кредити, а значить, цей курс руйнівний для всієї банківської системи. Я не бачу жодних обґрунтувань для такого курсу", - наголосив Порошенко