На Донеччині терористи напали на пост ДАІ, побили міліціонерів та відібрали зброю - ЗМІ

В ніч з 30 квітня на 1 травня до посту міліції і ДАІ в Авдіївці на автомобілі під'їхали озброєні люди, побили правоохоронців та забрали у них зброю.

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Про це повідомляє джерело «Новости Донбасса».

Зараз на місці скоєння злочину працює міліція.