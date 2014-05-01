На Донеччині терористи напали на пост ДАІ, побили міліціонерів та відібрали зброю - ЗМІ
08:39, 01 травня 2014Політика
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За інформацією ЗМІ, в Авдіївці стався збройний напад на пост ДАІ.
Екстремісти напали на пост ДАІ / REUTERS
В ніч з 30 квітня на 1 травня до посту міліції і ДАІ в Авдіївці на автомобілі під'їхали озброєні люди, побили правоохоронців та забрали у них зброю.
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Про це повідомляє джерело «Новости Донбасса».
Зараз на місці скоєння злочину працює міліція.
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