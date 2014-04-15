Міліція не підтвердила розстріл 10 сепаратистів під Слов'янськом

Міліція не підтверджує розстріл десяти проросійських активістів на блокпосту під Слов'янську Донецької області. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС в Донецькій області Ігор Дьомін.

"Ця інформація про розстріл неправдива. Хоча інцидент зі стріляниною був. Їхав автомобіль, проїжджаючи повз блокпост, відкрив по людям, які були на посту, стрілянину з травматичної зброї. З блокпоста відповіли автоматною чергою. Чоловік, який знаходився в автомобілі, доставлений в лікарню зі стріляними ранами нижніх кінцівок", - сказав Дьомін.

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Він зазначив, що стріляли на блокпосту під Слов'янськом. Зараз, за словами Ігоря Дьоміна, міліція з'ясовує всі деталі перестрілки. Хто і чому відкрив вогонь.

Нагадаємо, народний депутат Леся Оробець у Facebook повідомила, що, за її джерелами, на Донеччині сьогодні застрелили 10 "колорадосів" (проросійських бойовиків - Ред.). "У підтвердженому з трьох джерел випадку, троє невідомих приїхали під блок-пост, вбили всіх "колорадосів" з автоматів і відбули. Волонтерський рух по-донецьки", - написала депутат.