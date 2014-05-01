Тимчук назвав можливі напрямки нападу Росії на Україну

Згідно з оперативними даними групи "Інформаційний Спротив" сьогодні існує два напрямки можливого удару російських окупантів - Слобожанське та Донецьке.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Звертаємо увагу: у 50-км зоні від держкордону РФ з Україною - до 18 тис. особового складу, в 200-км зоні - плюс до 20 тис. (всього біля кордонів близько 38 тис., нижня оцінка - 36 тис.), в Криму - до 22 тис.", - уточнив він.