Натовп російських окупантів жорстоко побив українського солдата в Криму
16:27, 28 березня 2014Політика
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Натовп російських окупантів жорстоко побив українського солдата в Криму, коли той хотів забрати свої речі з выйськової частини. Лікарі, які оглядали потерпілого, говорять, що йому знадобиться пластика.
Натовп російських окупантів жорстоко побила українського солдата в Криму /REUTERS
"Согодня на території ракетно-зенітного дивізіону на Фіоленті (частина А-3009) "зеленими чоловічками" був побитий наш військовослужбовець (контрактної служби). Він прийшов забрати свої речі, вони його не пустили і натовпом почали бити. Зараз йому зашивають обличчя і готуються провести обстеження. Вже зараз лікарі кажуть, що йому знадобиться пластика", - йдеться в повідомленні Крым_SOS в Facebook.
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