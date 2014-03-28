Натовп російських окупантів жорстоко побив українського солдата в Криму

16:27, 28 березня 2014
Політика
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Натовп російських окупантів жорстоко побив українського солдата в Криму, коли той хотів забрати свої речі з выйськової частини. Лікарі, які оглядали потерпілого, говорять, що йому знадобиться пластика.

REUTERS

"Согодня на території ракетно-зенітного дивізіону на Фіоленті (частина А-3009) "зеленими чоловічками" був побитий наш військовослужбовець (контрактної служби). Він прийшов забрати свої речі, вони його не пустили і натовпом почали бити. Зараз йому зашивають обличчя і готуються провести обстеження. Вже зараз лікарі кажуть, що йому знадобиться пластика", - йдеться в повідомленні Крым_SOS в Facebook.

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