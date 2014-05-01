У ЦВК отримали заяву Царьова з відмовою балотуватися у президенти

14:44, 01 травня 2014
Політика
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Центральна виборча комісія отримала заяву кандидата та пост президента України Олега Царьова з проханням зняти його кандидатуру з президентських виборів.

Олег Царьов передумав йти у президенти / telegraf.com.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Як зазначили у прес-службі, заяву, написану Царьовим особисто, принесла до комісії довірена особа кандидата близько 14.00.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Наталія Королевська подала до ЦВК заяву про відмову балотуватися на пост глави держави.

Нагадаємо, такі заяви кандидати у президенти можуть подати сьогодні до 24.00 включно.

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