У ЦВК отримали заяву Царьова з відмовою балотуватися у президенти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Як зазначили у прес-службі, заяву, написану Царьовим особисто, принесла до комісії довірена особа кандидата близько 14.00.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Наталія Королевська подала до ЦВК заяву про відмову балотуватися на пост глави держави.

Нагадаємо, такі заяви кандидати у президенти можуть подати сьогодні до 24.00 включно.