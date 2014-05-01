Королевська подала заяву до ЦВК про відмову йти у президенти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Як зазначили у прес-службі, заява від Королевської надійшла сьогодні об 11.30.

Станом на цю годину поки що інші кандидати не подавали заяв про зняття з балотування.

Читайте такожКоролевська зняла свою кандидатуру з виборів

Нагадаємо, такі заяви кандидати у президенти можуть подати сьогодні до 24.00 включно.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 1 квітня зареєструвала самовисуванку, екс-міністра соціальної політики Королевську кандидатом у президенти України на позачергових виборах 25 травня 2014 року.