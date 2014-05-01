У Донецьку терористи встановили прапор ДНР над будівлею облпрокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, сепаратисти зняли національний прапор України і демонстративно спалили його перед входом до прокуратури. Всі свої дії вони постійно супроводжували криками «Росія!» і «Смерть фашистам!».

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Увірвавшись в будівлю, сепаратисти вітали один одного вигуками «Це перемога!» і підкреслювали в розмові один з одним, що в Донецьку управління СБУ та МВС «давно наші, тільки прокуратура підпорядковувалася Київській хунті!».

Серед сепаратистів, один з учасників штурму постійно вів пряму трансляцію в Інтернеті того, що відбувалося на каналі «Social. Strim» і періодично повторював, що він приїхав з Криму і радий перемозі в Донецьку, разом з тим, передаючи в ефірі «привіти» всім кримчанам.