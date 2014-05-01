Терористи  штурмують будівлю прокуратури Донецької області.

Перед будівлею зі щитами вишикувалися правоохоронці зі щитами. В їх бік летить каміння і димові гранати, постійно лунають вибухи, повідомляє kramatorsk.info.

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Все в диму. Є поранені серед солдатів внутрішньої служби. Найближчі магазини закривають двері.

Раніше прихильники самопроголошеної «Донецької народної республіки» заявили, що прокуратура підтримує «київську хунту» і пішли висловити «ввічливий протест».