Терористи штурмують будівлю прокуратури Донецької області
15:45, 01 травня 2014Політика
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Терористи штурмують будівлю прокуратури Донецької області.
У бік правоохоронців летять каміння / twitter.com/ostro_v
Перед будівлею зі щитами вишикувалися правоохоронці зі щитами. В їх бік летить каміння і димові гранати, постійно лунають вибухи, повідомляє kramatorsk.info.
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Все в диму. Є поранені серед солдатів внутрішньої служби. Найближчі магазини закривають двері.
Раніше прихильники самопроголошеної «Донецької народної республіки» заявили, що прокуратура підтримує «київську хунту» і пішли висловити «ввічливий протест».
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