Жертвами пожежі в Одесі стали 15 росіян та 5 громадян Придністров'я - ЗМІ

Під час пожежі у Будинку профспілок в Одесі загинули громадяни Росії та невизнаної республіки Придністров'я, пише ТСН.ua.

Як повідомив кореспондент ТСН, жертвами пожежі стали 15 росіян та п'ятеро громадян Придністров'я. Усі вони вчаділи.

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За останніми даними облуправління МВС, загалом унаслідок пожежі в Будинку профспілок загинула 31 людина. Наразі пожежа вже ліквідована, проте її причини досі невідомі.

Нагадаємо, що 2 травня в Одесі спалахнули криваві стутички між проукраїнськими активістами та сепаратистами.

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Озброєні сепаратисти атакували проукраїнський мітинг в Одесі, на який прихильники єдиної України зібралися разом з ультрас місцевого "Чорноморця" та харківського "Металіста". Унаслідок цього в центрі міста розпочалися масштабні сутички, в яких взяли участь сотні людей з обох боків.

Врешті-решт, проукраїнським мітингувальникам вдалося перемогти сепаратистів.