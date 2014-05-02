В Одесі під час пожежі в Будинку профспілок загинули 38 людей, 8 із них вистрибнули з вікон

У Одесі під час пожежі на Куликовому полі в Будинку профспілок загинули люди.

Як передає кореспондент УНІАН, вогнем охоплені другий і четвертий поверхи 5-поверхового будинку. Деякі люди, рятуючись від вогню, почали вистрибувати з вибитих вікон. Кількість загиблих уточнюється. На землі лежить багато нерухомих тіл, деякі накриті прапорами України. З будівлі по проукраїнських активістах вели прицільний вогонь з вогнепальної зброї.

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На місце прибули рятувальники, машини швидкої допомоги, міліція, а також група спецпідрозділу, яка затримала кілька сепаратистів.

З будівлі триває евакуація людей.

Як заявила УНІАН помічник начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Майя Гринько, управління поки не має інформації про кількість загиблих, в результаті пожежі в Будинку профспілок.

«З будівлі рятувальники евакуювали 20 осіб, з яких 4 не могли пересуватися і рятувальники допомогли їм вийти», - заявила Гринько .

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У той же час, як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, під час протистояння між прихильниками Євромайдану і антимайдану, яке почалося в Одесі в районі Соборної площі, продовжилося на Куликовому полі.

«У лікарні міста звернулися 40 постраждалих, поранено 10 працівників міліції. Крім того, під час протистояння було скоєно підпал будівлі профспілок. В даний час пожежа ліквідована. В результаті 38 людей загинули: 8 - вистрибнули з вікон під час пожежі та 30 - задихнулися чадним газом», - повідомили у відділі.

Як повідомляють представники міліції, зіткнення на Куликовому полі тривають, понад 30 людей затримані і доставлені в райвідділи міліції.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі проукраїнські активісти ліквідували на Куликовому полі табір сепаратистів, які забарикадувалися в будівлі Будинку профспілок. Антимайданівці зникли в будівлі, що знаходиться на Куликовому полі і відстрілювалися, а також кидали каміння. Активісти вибили вхідні двері і увірвалися в будівлю.