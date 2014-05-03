Після вчорашніх заворушень в Одесі звільнено начальника обласної міліції

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 2 травня в Одесі на Соборній площі зібралися фанати футбольних клубів «Чорноморець» (Одеса) і «Металіст» (Харків), щоб пройти маршем у Центральний парк культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, де на стадіоні «Чорноморець» повинен був відбутися матч.

До них приєдналися звичайні громадяни. У руках багатьох були прапори України, фанати були одягнені в кольори своїх команд. Після виконання гімну України колона тільки почала рух, як з боку Олександрівського проспекту з`явилися молодики в масках і з битками.

У результаті зіткнень і пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі Одеси загинуло 42 людини, 125 – отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані. Серед постраждалих – 21 правоохоронець.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

За даними міськради, загинули понад 40 осіб, по допомогу до лікарень міста звернулися понад 170 чоловік, 25 – у дуже тяжкому стані.

За інформацією ГУ МВС України в Одеській області, в результаті заворушень загинули 37 чоловік і майже 200 дістали поранення, серед яких 22 міліціонери.

Міліція затримала понад 130 осіб, що брали участь у заворушеннях, відкрито 10 кримінальних справ.