Міліція Одеси затримала понад 130 учасників заворушень

Правоохоронці розпочали 10 кримінальних проваджень за такими статтями кримінального кодексу: «Масові заворушення», «Умисне вбивство», «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», «Хуліганство», «Захоплення державних або громадських будівель або споруд» та «Умисне знищення або пошкодження майна».

Наразі триває активний допит затриманих. «Міліція зробить усе від неї залежне, щоби притягнути всіх винних до відповідальності», - підкреслюється в повідомленні.

Як уточнили в обласному МВС, заворушення в Одесі забрали життя 37 людей, ще 200 людей постраждали, у тому числі 22 міліціонери. У зв'язку з трагічними подіями у місті було оголошено триденний траур.