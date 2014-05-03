У Запорізькій та Кіровоградській областях створені батальйони оборони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, основними завданнями, які стоятимуть перед особовим складом батальйонів, є боротьба з диверсійними групами, забезпечення проходження через дані області військової техніки Збройних сил України, охорона стратегічних об’єктів.

У МОУ зазначили, що батальйони сформовані приписним складом районних військових комісаріатів області. До їх складу увійшли переважно ті чоловіки, які проходили військову службу, ті ж, хто не служив, будуть приведені до присяги.

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Також особовий склад батальйонів під керівництвом досвідчених офіцерів та військовослужбовців за контрактом ЗС України пройде теоретичну та практичну підготовки.

У Міноборони запевнили, що бійці нового підрозділу забезпечуватимуться речовим, грошовим та іншими видами забезпечення як контрактники Збройних сил.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в.о. президента України Олександр Турчинов доручив створити у кожній області батальйони територіальної оборони. За його словами, ці батальйони мають формуватись не стільки із професійних військових, скільки з патріотів.

Т. в. о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинський пояснив, що батальйони територіальної оборони працюватимуть на базі Міністерства оборони і підпорядковуватись Генеральному штабу та главам обласних адміністрацій.