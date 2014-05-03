В Одесі міліціонери прикривали бойовика, який з автомату обстрілював мітингувальників - ЗМІ

У соцмережах з'явилося відео, яке доводить, що проросійські мітингувальники під час вчорашніх зіткнень у Одесі мали при собі вогнепальну зброю, повідомляє 048.

Але найстрашніше, що міліціонери прикривали щитами стрілка, зазначає видання.

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Раніше міністр Арсен Аваков звільнив главу облМВС Петра Луцюка і розпочав службову перевірку. Юлія Тимошенко, навпаки, заявила, що правоохоронці спрацювали добре.

Відео Віктор Фріс