В Одесі міліціонери прикривали бойовика, який з автомату обстрілював мітингувальників - ЗМІ

17:23, 03 травня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео, на якому видно, що під час зіткнень міліціонери прикривали щитами стрілка.

048.ua

У соцмережах з'явилося відео, яке доводить, що проросійські мітингувальники під час вчорашніх зіткнень у Одесі мали при собі вогнепальну зброю, повідомляє 048.

Але найстрашніше, що міліціонери прикривали щитами стрілка, зазначає видання.

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Відео Віктор Фріс

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