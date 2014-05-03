В Одесі міліціонери прикривали бойовика, який з автомату обстрілював мітингувальників - ЗМІ
17:23, 03 травня 2014Політика
0 0
У мережі з'явилося відео, на якому видно, що під час зіткнень міліціонери прикривали щитами стрілка.
Стрілок в Одесі / 048.ua
У соцмережах з'явилося відео, яке доводить, що проросійські мітингувальники під час вчорашніх зіткнень у Одесі мали при собі вогнепальну зброю, повідомляє 048.
Але найстрашніше, що міліціонери прикривали щитами стрілка, зазначає видання.
Читайте такожВ Україні оголошено дводенну жалобу внаслідок подій в Одесі
Раніше міністр Арсен Аваков звільнив главу облМВС Петра Луцюка і розпочав службову перевірку. Юлія Тимошенко, навпаки, заявила, що правоохоронці спрацювали добре.
Відео Віктор Фріс
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter